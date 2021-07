Nasi uczniowie na podium ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe" [zdjęcia]

Marszałek województwa Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z finalistami XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Karolina Buława, Wiktoria Obara i Emil Angutek, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku (powiat sępoleński), zdobyli trzecie miejsce w ogólnokrajowym konkursie „Poznajemy parki krajobrazowe Polski". Ich wiedza i umiejętności pozwoliły na pokonanie w finale reprezentacji jedenastu województw. Laureaci, ich rodzice i nauczyciele spotkali się w poniedziałek (12 lipca) z marszałkiem Piotrem Całbeckim i wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim. Młodzi goście zostali uhonorowani tytułem Dziecięcej Twarzy Regionu Kujawsko-Pomorskiego.- Było na pewno ciężko, a pytania...niektóre należały do tych łatwiejszych, a inne do trudniejszych. Przygotowywaliśmy się dosyć długo. Nauczyciele i rodzice pomagali nam. Bardzo dziękujemy. W pierwszej części, ogólnej, musieliśmy napisać test, w którym znalazły się pytania ogólne, przyrodnicze oraz parkowe. Następnym etapem było rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt na podstawie zdjęć, które były wyświetlane. Ostatnim etapem była praca z mapą. Co było najtrudniejsze? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że z mapą mogłoby się wydawać, że jak pracujemy w trójkę, to będzie łatwiej...(...)Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.