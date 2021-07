Zdublowane patrole - to problem tego lata. Chodzi o kontrole autokarów z dziećmi i młodzieżą

Kujawsko-Pomorska Inspekcja Transportu Drogowego apeluje do organizatorów letniego wypoczynku i rodziców uczestników o lepszy przepływ informacji. A chodzi o kontrole autokarów przed wyjazdem na kolonie...

Do tego samego pojazdu wzywane są dwa patrole. A w tym czasie na kontrolę czeka ktoś inny - mówi Marcin Mroczkowski, szef WITD w Bydgoszczy.- Zarówno rodzice, organizatorzy, ale i sami przewoźnicy są zainteresowani tym, aby przed wyjazdem autokar został sprawdzony. Organizatorzy czy przewoźnicy planując czas pracy kierowcy uwzględniają ten dodatkowy czas na kontrolę, która standardowo trwa około 30 minut. I mam tutaj bardzo gorącą prośbę i apel do rodziców, aby takie kontrole uzgadniali z organizatorami, ponieważ okazuje się w dużej liczbie przypadków, że do jednego autokaru, niezależnie od siebie, rodzice proszą na przykład Inspekcję Transportu Drogowego a organizatorzy policję lub odwrotnie i okazuje się, że spotykamy się z kolegami z Wydziału Ruchu Drogowego, gdzie w tym samym czasie moglibyśmy skontrolować inny autokar. Prosimy po prostu o koordynację tych działań po to, żebyśmy mogli sprawdzić wszystkie autokary, które są zgłaszane do kontroli - tłumaczy Marcin Mroczkowski.Od początku wakacji ITD skontrolowała 150 autokarów. Zatrzymano 4 dowody rejestracyjne. Inspektorzy kontrolują autokary na wniosek rodziców, ale prowadzą także własne działania.