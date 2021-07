Życie z cukrzycą nie jest słodkie! Ale ten piknik będzie bardzo przyjemny!

W sobotę (10.07), na boisku w Suchorączku (gmina Więcbork) odbywa się II Cukrzycowy PiKnik Stowarzyszenia „Słodka Jedynka". Zabawa rozpoczęła się o godzinie 15.00. Impreza ma charakter zamknięty, ale do późnego popołudnia mile widziani będą wszyscy mali pacjenci i ich rodziny.

- Ważna jest integracja - mówi Witold Fydrych, edukator diabetologiczny i prezes stowarzyszenia:- Chodzi przede wszystkim o przybliżenie dzieci do siebie, żeby nie uważały, że są same z tą chorobą. Rodzice mogą się podczas pikniku dowiedzieć jeszcze czegoś na temat tej choroby, wymienić się doświadczeniami. Zaczynamy od alpak, które są bardzo przyjaznymi, terapeutycznymi zwierzętami, będzie dmuchany zamek, gry, zabawy, animacje, możliwość jazdy konnej, ale także przejażdżki dorożką, co jest rarytasem w naszych czasach - zapowiada prezes.Jak podkreśla Witold Fydrych, cukrzyca typu 1. nie wiąże się ze złą dietą czy małą aktywnością fizyczną. Jest to choroba nieprzewidywalna, o nieustalonej przyczynie.