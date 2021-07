Absolwenci klas mundurowych, po krótkim szkoleniu złożyli przysięgę [zdjęcia]

Przysięga wojskowa, która odbyła się w piątek (09.07.) na terenie 82 Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu była przysięgą nietypową. Składali ją absolwenci klas mundurowych z regionu. Kadra, dowódcy, instruktorzy ubrani w oliwkowe berety żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze wypowiadali słowa roty z zielonym beretem w ręce.

Cała uroczystość była uwieńczeniem projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), pracy absolwentów, którzy właśnie ukończyli skróconą 12 dniową służbę przygotowawczą oraz instruktorów z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Absolwenci tych klas, działających pod patronatem programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", mają możliwość i przywilej odbycia służby przygotowawczej w skróconej formie, ponieważ dużą część szkolenia, które żołnierz zazwyczaj odbywa w trakcie szkolenia podstawowego oni mają już za sobą.W każdej edycji projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych nauka odbywa się przez dwa lata. Dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły. Uczniowie biorą udział w zajęciach teoretycznych i co bardzo ważne praktycznych, w tym także pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Podczas nauki w szkole realizują program szkolenia z przedmiotu Edukacja Wojskowa, który został przewidziany na łącznie 185 godzin lekcyjnych.Cały projekt jak i szkolenie nie byłoby możliwe bez wsparcia tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jedną z takich jednostek jest 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, której żołnierze szkolili przez ostatnie dni 55 młodych osób z klas mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego.Są to absolwenci kilku placówek: Szkół Technicznych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Chełmnie i Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, Zespołu Szkół Technicznych nr 4 w Toruniu, Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.- Przeszkoliliśmy żołnierzy na podstawie programu szkolenia podstawowego skróconej służby przygotowawczej dla absolwentów klas wojskowych. Widać w tych młodych osobach zapał i zaangażowanie (…) Jest w nich przysłowiowy ogień. My zasialiśmy ziarno, teraz od nich zależy w jaki sposób zwiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Część z nich złożyła dokumenty na akademie wojskowe, duże grono chce studiować na cywilnych uczelniach i wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, co bardzo nas cieszy - powiedział ppor. Igor Gutowski z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który był dowódcą kompanii szkolenia przygotowawczego.Listy gratulacyjne za wysokie wyniki uzyskane podczas szkolenia, w obecności swoich rodzin odebrali: szer. Elew Adrian Roszak, szer. elew Wiktoria Ochimowska, szer. elew. Hubert Stańczak, szer. elew. Marta Filipowicz.