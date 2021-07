Przez burze ewakuacja 55 harcerzy z dwóch obozów niedaleko Świecia

Co roku strażacy jeżdżą na obozy harcerskie i instruują o zachowaniu w sytuacji zagrożenia/fot. Archiwum

Strażacy ewakuowali w nocy 55 uczestników dwóch obozów harcerskich w powiecie świeckim w związku z informacjami o gwałtownych burzach. Nikomu nic się nie stało.

- Dwa zastępy OSP pomagały w ewakuacji 47 harcerzy z obozy w Czersku Świeckim. Młodzież została przetransportowana do szkoły w tej miejscowości - mówi mł. bryg. Arkadiusz Piętak, oficer prasowy kujawsko-pomorskiej straży pożarnej.Strażacy pomagali także w ewakuacji ośmiorga harcerzy z Tomaszowa w powiecie świeckim. Trafili oni do świetlicy w tej miejscowości.- Co roku strażacy jeżdżą na takie obozy i instruują o zachowaniu w sytuacji zagrożenia. W tym przypadku procedury zadziałały bardzo dobrze. Nikomu nic się nie stało - mówi mł. bryg. Piętak.