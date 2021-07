Likwidują czarny punkt w Bydgoszczy. Światła mają pomóc kierowcom

Jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w Bydgoszczy doczeka się sygnalizacji. Światła ułatwią wyjazd z ul. Opławiec na ul. Koronowską. Skorygowana zostanie również geometria skrzyżowania. Drogowcy podpisali umowę na prace projektowo-budowlane.

- Likwidujemy kolejny czarny punkt na drogowej mapie miasta. Wyjazd z ul. Opławiec na ul. Koronowską ułatwi sygnalizacja świetlna – ogłaszają drogowcy na Facebooku.Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo. Na skrzyżowaniu dochodziło często do kolizji i wypadków. Nietypowa geometria oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez samochody poruszające się ul. Koronowska znacznie utrudniały bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo. Zmieni się to wraz z budową sygnalizacji świetlnej.- Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac projektowych i budowlanych, zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją. Zakres prac obejmuje też: dostosowanie promieni skrętu do normatywnych, przesunięcie przystanku autobusowego na wlocie ul. Opławiec przed przejście, przebudowę chodników i peronu autobusowego, a także przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego bliżej krawędzi drogi głównej – czytamy na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy.Prace potrwają około pół roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjne z Bydgoszczy. Wartość inwestycji to ponad 290 tys. zł.