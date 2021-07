Organizacyjna rewolucja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu

Radioterapia, kardiochirurgia, rehabilitacja z prawdziwego zdarzenia i centrum badawczo-rozwojowe - tak po przebudowie będzie wyglądał główny budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Istniejący obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejscu w ciągu 4-5 lat powstanie nowoczesny, funkcjonalny budynek.

- Czeka nas wielka rewolucja, w sensie organizacyjnym. Projektowanie na papierze jest łatwe, za to realizacja tego projektu będzie piekielnie trudna, ponieważ znajdujemy się w miejscu, które będzie wyburzone, a dziś funkcjonują przecież oddziały - powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.- Ogółem przewidzianych jest około 300 łóżek, będą to łóżka internistyczne, musi rozwinąć się pulmonologia i neurologia. Chcemy mieć tutaj radioterapię. To kolejny ważny element, który powinien znaleźć się w szpitalu. Na dole będzie rehabilitacja z prawdziwego zdarzenia, bo kolejki do rehabilitacji są bardzo długie - dodała Sylwia Sobczak, dyr. szpitala.Dziś podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania przebudowy budynku głównego szpitala. Wartość umowy to ponad 4,4 miliona złotych, 85 proc. tej kwoty to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.