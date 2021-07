Świeże warzywa, owoce i inne produkty od lokalnych wytwórców, czyli Ekojarmark we Włocławku

We włocławskim Śródmieściu będzie można kupić ekologiczną żywność od lokalnych producentów. Stoiska będą pojawiać się przy ul. 3 Maja co 2 tygodnie.

Stoiska będą pojawiać się przy ul. 3 Maja co 2 tygodnie.- Chcemy ożywić tę dawną handlową. Chcemy, żeby się tutaj coś przyjemnie zaczęło dziać. Naszą ideą jest to, aby sprowadzać żywność wytwarzaną przez lokalnych wytwórców - małe przedsiębiorstwa rodzinne. To rolnictwo tradycyjne nie wzięło się znikąd. Sezonowość owoców i warzyw jest bardzo ważna w naszym żywieniu i chcemy promować lokalnych wytwórców - powiedziała Anna Witwicka.- Z punktu widzenia rewitalizacji społecznej przedsięwzięcie jest o tyle ważne, że będziemy spotykać się co dwa tygodnie, w niedziele, w godz. 10:00 - 14:00, aż do początku grudnia - dodał Dominik Cieślikiewicz.A pierwszy Ekojarmark we Włocławku w najbliższą niedzielę 11 lipca.