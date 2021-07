Remont drogi Laskowice - Krąplewice w toku, ale potrwa dłużej

Minimum 2 miesiące dłużej niż planowano potrwa remont drogi powiatowej na odcinku z Laskowic do Krąplewic w powiecie świeckim. Wszystko przez wcześniejsze zamieszanie z wycinką ponad stuletnich dębów.

- Realizujemy wszystkie prace budowlane z wyłączeniem wycinki drzew. Z uwagi na prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowanie w sprawie zaliczenia tej przydrożnej alei do rejestru zabytków wycinka została wstrzymana. Niektóre drzewa są suche, ich stan będzie zagrażał bezpieczeństwu, więc po zakończeniu procedury przez konserwatora będziemy organizować wspólne wizje terenowe i szukać tego złotego środka, żeby na drodze było bezpiecznie, ale i dla dobra przyrody. Obecnie prowadzone są prace brukarskie w obrębie ronda w Laskowicach. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca - poinformował Michał Kuźma, kierownik sekcji dróg i mostów Zarządu Dróg Powiatowych w Świeciu nad Wisłą.Remont drogi rozpoczął się w marcu, wycięto ponad 100 dębów. Po 3 tygodniach na placu budowy pojawili się ekolodzy, którzy twierdzili, że na drzewach żyje rzadki gatunek chrząszcza. Prace na kilkanaście dni zostały wstrzymane, chrząszcza nie znaleziono, a konserwator chce wpisać tę aleję do rejestru zabytków.