Kolejne miejsca pracy dla więźniów z regionu

Zakład Karny w Inowrocławiu podpisał umowę z nowym kontrahentem zatrudniającym osadzonych. Kolejnych 10 skazanych znajdzie zatrudnienie przy produkcji w konińskiej firmie.

- Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z badaniami medycyny pracy każdego dnia będzie pracowało ponad 50 skazanych. W przyszłości planowane jest zwiększenie zatrudnienia w konińskim przedsiębiorstwie. Funkcjonariusza zakładu karnego podejmują działania zmierzające do ciągłego zwiększania liczby zatrudnianych. Trwają rozmowy z kolejnym kontrahentem. Tym razem zainteresowane zatrudnieniem skazanych jest Nadleśnictwo Solec Kujawski. Oprócz pracujących poza murami więzienia skazani zatrudnieni są również wewnątrz jednostki. Nie wszystkie prace są odpłatne. Obecnie w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu łącznie zatrudnionych jest 219 skazanych, co stanowi około 70 proc. ogółu osadzonych jednostki - informuje Krzysztof Spała, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Inowrocławiu.W całym województwie na koniec czerwca zatrudnionych było ok. 3 tysięcy więźniów.- Zatrudnionych odpłatnie było 1427 skazanych. Podsumowując pierwsze półrocze 2021 roku należy wskazać, że powszechność zatrudnienia w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy wyniosła ponad 51 proc. Do pracy na rzecz kontrahentów zewnętrznych kierowanych jest codziennie niemal 700 skazanych. W ramach podpisanych umów skazani wykonują prace w przedsiębiorstwach i firmach o zróżnicowanych profilach. Zatrudnia ich łącznie 80 kontrahentów zewnętrznych, z czego 57 kontrahentów zapewnia osadzonym pracę poza terenem jednostek penitencjarnych, a 23 na ich terenie - dodaje Agnieszka Wolmann, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.Podjęcie pracy daje więźniom możliwość nabycia właściwych wzorców, poczucia obowiązkowości i sumienności, poza tym wiedzy czy też podniesienia kwalifikacji zawodowych, które mogą się przydać po opuszczeniu zakładu karnego.Praca w więzieniu to także okazja na poprawę sytuacji materialnej. Zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższej pensji krajowej. Kwota ta podlega jednak obowiązkowym potrąceniom. Mowa tu m.in. o składce na ubezpieczenia społeczne czy też fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej.