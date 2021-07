81 wykroczeń zagrażających pieszym. Kierowców sfilmował policyjny dron [wideo]

Bydgoscy policjanci uruchomili swojego drona, by przeprowadzić akcję pod nazwą: „Bezpieczny pieszy”. Chodzi o wyeliminowanie, niekiedy rutynowych, ale bardzo niebezpiecznych zachowań i pieszych, i kierowców. Trzeba pamiętać, że piesi są najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu czy utratę życia podczas wypadku drogowego.

Policjanci obserwowali z drona ruch na dwóch z głównych arteriach Bydgoszczy: ul. Jagiellońskiej i Wyszyńskiego.





Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę to m.in. nieudzielanie pierwszeństwa pieszym, omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast w odniesieniu do pieszych to głównie przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.





Podczas działań policjanci ruchu drogowego ujawnili 81 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami w stosunku do pieszych. 46 z nich zostało ukaranych mandatem karnym, a 31 pouczonych. W przypadku 4 kierujących zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Niestety, jak pokazuje wczorajsza akcja, także sami piesi nie postępują zgodnie z przepisami drogowymi. Policjanci ujawnili 18 wykroczeń popełnionych przez pieszych. W stosunku do 12 z nich policjanci zastosowali postępowanie mandatowe, a 6 pouczyli.