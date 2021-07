Z Funduszu Rozwoju Dróg posypały się pieniądze. Ogółem umów jest już ponad 800

Kolejne pieniądze z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiają do samorządów lokalnych w Kujawsko-Pomorskiem. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał dziś (07.07.) następne 28 umów dotyczących wsparcia finansowego inwestycji drogowych w naszym regionie.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają:





* powiat włocławski (przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) -

gr. woj.- Topólka - Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km) - dofinansowanie 4 711

039 zł;

* powiat wąbrzeski (przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple -

Ryńsk) - dofinansowanie 1 906 225 zł;

* powiat żniński (przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz -

droga wojewódzka nr 251, dł. 2,427 km) - dofinansowanie 1 413 786 zł;

* powiat chełmiński (remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz -

Linowiec) - dofinansowanie 990 719 zł;

* gmina Dobrcz (przebudowa dróg gminnych (ul. Topolowej i ul.

Szkolnej) w miejscowości Stronno - dofinansowanie 454 508 zł;

* gmina Solec Kujawski (przebudowa ulicy Długiej - droga gmina oraz

ulicy Krótkiej w Solcu Kujawskim) - dofinansowanie 334 601 zł;

* gmina Skrwilno (budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska) -

dofinansowanie 1 258 039 zł;

* gmina Osiek (przebudowa drogi gminnej Łapinóżek - Jeziórki w

miejscowości Jeziórki) - dofinansowanie 456 618 zł;

* miasto Inowrocław (przebudowa ulicy Ks. Piotra Wawrzyniaka w

Inowrocławiu) - dofinansowanie 958 129 zł;

* gmina Świecie (budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w

Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego) -

dofinansowanie 799 902 zł;

* gmina Inowrocław (remont drogi gminnej (ul. Nowe Osiedle) w m.

Jaksice) - dofinansowanie 319 100 zł;

* gmina Brzuze (budowa drogi dojazdowej Piskorczyn-Kleszczyn) - 891

037 zł;

* gmina Baruchowo (przebudowa dróg gminnych w miejscowości Baruchowo)

- dofinansowanie 665 570 zł;

* gmina Bartniczka (przebudowa drogi gminnej Łaszewo - Jastrzębie) -

dofinansowanie 1 218 172 zł;

* gmina Kcynia (przebudowa drogi na odcinku Malice - Rzemieniewice) -

dofinansowanie 361 495 zł;

* gmina Tłuchowo (remont drogi gminnej Mysłakówko-Marianki) -

dofinansowanie 323 133 zł;

* gmina Miejska Ciechocinek (remont nawierzchni drogi gminnej przy ul.

Lipnowskiej w Ciechocinku) - 393 211 zł;

* gmina Drzycim (budowa drogi gminnej w miejscowości Gródek) -

dofinansowanie 85 074 zł;

* gmina Miasto Radziejów (przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej w

Radziejowie) - dofinansowanie 486 542 zł;

* gmina Osiek (przebudowa drogi gminnej Kretki Duże - Dzierżenek w

miejscowości Kretki Duże) - dofinansowanie 386 236 zł;

* gmina Świekatowo (budowa drogi gminnej w miejscowości Lubania-Lipiny

wraz z przebudową przepustu drogowego) - dofinansowanie 276 597 zł;

* gmina Kruszwica (przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Przebojewice) - dofinansowanie 573 436 zł;

* gmina Chełmża (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzywna) -

dofinansowanie 213 275 zł;

* gmina Bobrowo (rozbudowa drogi gminnej Zgniłobłoty - Buczek dł.

1,262 km) - dofinansowanie 618 302 zł;

* gmina Lipno (przebudowa drogi gminnej Zbytkowo - Chełmica) -

dofinansowanie 327 600 zł;

* gmina Łabiszyn (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki

Sosnowiec, gmina Łabiszyn) - dofinansowanie 357 758 zł;

* gmina Fabianki (przebudowa drogi gminnej (ul. Jesionowa) w Szpetalu

Górnym, gm. Fabianki) - dofinansowanie 140 152 zł;

* gmina Brodnica (przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 501m w

miejscowości Karbowo) - dofinansowanie 925 334 zł.





W tym rozdaniu każdy samorząd dostał połowę kwoty przewidzianej na dane przedsięwzięcie, drugą musiał wyłożyć z własnego budżetu.- Dzisiaj będzie podpisana 801 umowa w ramach rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych. Licząc dodatkowo jeszcze drogi wykonane w ramach inwestycji kryzysowych, na przykład po nawałnicy, gdzie przez kilka lat odrabialiśmy te straty, odbudowaliśmy tę infrastrukturę. Niebawem będziemy mieć tysięczną umowę z funduszy rządowych w województwie kujawsko-pomorskim - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.- Dostaliśmy sporą kwotę, prawie pół miliona złotych. Jestem z tego bardzo zadowolony Będzie to droga, kawałek drogi pomiędzy dwoma wsiami - mówi wójt gminy Dobrcz, Andrzej Berdych. - Docelowo zrobimy dużo więcej. Ta inwestycja poprawi zdecydowanie i bezpieczeństwo, i też przyczyni się do skrócenia drogich do innej miejscowości. Z tego co pamiętam, na początku dofinansowanie było na około 600 tys. zł. Przetarg wyszedł dość korzystnie, więc proporcje się zmieniły. Wartość kosztorysowa około milion złotych.Największym beneficjentem jest tym razem powiat włocławski, który dostał ponad 4 mln 700 tys. zł.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.