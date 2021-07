Prom jest, ale... Rzecz o przeprawie promowej Solec Kujawski - Czarnowo

Onegdaj przez Wisłę przepływał prom łącząc Solec Kujawski i Czarnowo. Fot. Archiwum/Henryk Żyłkowski

Trwa budowa dróg dojazdowych do przeprawy promowej na Wiśle, która ma połączyć Solec Kujawski z Czarnowem. Prace przebiegają zgodnie z planem. Niestety wciąż nie wiadomo, kiedy wszystkie normy bezpieczeństwa spełniać będzie prom mający przewozić ludzi i samochody.

Jednostka została wybudowana przez firmę Techno-Marine z Malborka i zwodowana jesienią 2019 r.



- Prom konstrukcyjnie został przygotowany już pod koniec 2019 roku, ale mieliśmy szereg uwag co do zastosowanych rozwiązań i materiałów. Przede wszystkim też wykonawca musi skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, poświadczające, że jest to jednostka, którą można bezpiecznie pływać i użytkować na wodach śródlądowych - powiedział Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.



Odbiorem promu, który ma transportować ludzi i samochody, zajmuje się teraz niezależna instytucja rzeczoznawcza - Polski Rejestr Statków. Ma ona wyegzekwować od firmy Techno-Marine spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa.



Rozpoczęte wiosną bieżącego roku prace przy budowie dróg dojazdowych są zaawansowane w 40 procentach. Roboty przebiegają zgodnie z planem - podobnie, jak budowa przyczółków dla promu.



Przeprawa promowa na Wiśle to inwestycja, o której mówi się od lat. W 2010 roku umowę intencyjną w sprawie budowy promu podpisali przedstawiciele powiatów toruńskiego i bydgoskiego, burmistrz Solca Kujawskiego i wójt Złejwsi Wielkiej. Inwestycja ma usprawnić komunikację w tym rejonie. Koszt tej inwestycji to ponad 21 mln zł, z czego część to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.