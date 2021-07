Nakręciliśmy 1,5 mln km w rowerowej rywalizacji. Na podium miast Nowa Sól

Ponad 7 mln km przejechali uczestnicy tegorocznej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Po raz trzeci z rzędu w zabawie zorganizowanej przez Bydgoszcz triumfuje Nowa Sól.

Kolejne miejsca na podium przypadły Białej Podlaskiej i Puławom. Dziś (06.07.) w bydgoskim ratuszu podsumowano miesięczną rywalizację. Przez Internet połączono się także z prezydentami zwycięskich grodów.Trzecia edycja rowerowej rywalizacji trwała od 1 do 30 czerwca i była największą z dotychczasowych. - Udział w niej wzięły 53 miasta i prawie 45 tys. rowerzystów nie tylko z Polski, wspólnie odbyli ponad 353 tys. treningów - mówił koordynator Rowerowej Stolicy Polski w Bydgoszczy Tomasz Dobrowolski.Metropolia Bydgoszcz wywalczyła puchar dla miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, w klasyfikacji ogólnej zajęła 10. miejsce. Mieszkańcy Bydgoszczy i ościennych gmin przejechali ponad 1,5 mln km.- Gratuluję tym, którzy w sposób najbardziej skuteczny zmobilizowali swoich mieszkańców do kręcenia kolejnych kilometrów - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Jestem pod wrażeniem waszych wyników. To szlachetna rywalizacja. Wszyscy mają równe szanse, przede wszystkim chodzi o zdrowie.Dodatkowe puchary trafiły do miast, które zajęły pierwsze miejsca w kategoriach z podziałem na liczbę mieszkańców:- do 50 tys. mieszkańców - Nowa Sól- do 65 tys. mieszkańców - Biała Podlaska- do 100 tys. mieszkańców - Gniezno- do 200 tys. mieszkańców - Gorzów Wielkopolski i- powyżej 200 tys. mieszkańców - Metropolia Bydgoszcz