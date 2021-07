W ok. 400 aptekach w Polsce można zaszczepić się przeciw COVID-19 [lista aptek]

W naszym regionie do programu szczepień przeciwko koronawirusowi zgłosiło się 20 aptek m.in. z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Koronowa. Szkolenie przeszło 250 farmaceutów.

Zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19 w aptekach jest spore - mówi Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - Pacjenci pytają o to, są zainteresowani szczepieniem przeciwko koronawirusowi.

Lista aptek (stan na 06.07.) - pod zdjęciem