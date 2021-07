Maskotki „pierwszej pomocy" szyli młodzi pacjenci psychiatrii i więźniowie [wideo, galeria]

Zakończyła się akcja uSZYTE sercem. Młodzież przebywająca w Klinice Psychiatrii Szpitala Jurasza w Bydgoszczy i więźniowie z Koronowa uszyli maskotki-przytulanki, które trafią do dzieci - uczestników wypadków drogowych./fot. ZK Koronowo

- Przekazaliśmy kilkadziesiąt maskotek policjantom z bydgoskiej drogówki - mówi kpt. Karolina Kozłowska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Koronowie- Okres letni to wzrost liczby wypadków i zdarzeń drogowych, także tych z udziałem dzieci. W sytuacji, kiedy potrzebne jest znalezienie tego zastępczego źródła oparcia, odwrócenie uwagi, a także nawiązanie kontaktu z poszkodowanym - często przestraszonym dzieckiem, maskotka przytulanka może okazać się bardzo użyteczna - dodaje rzecznik ZK Koronowo.Maskotki od lutego do końca czerwca szyli m.in. więźniowie z Zakładu Karnego w Koronowie. Jeden ze skazanych mówi, że praca charytatywna na rzecz dzieci sprawiała mu radość:- Czas spędzony w więzieniu mogę wykorzystać konstruktywnie. Podczas zajęć mam możliwość szycia maskotek dla dzieci, które uczestniczą w wypadkach drogowych. Mam nadzieję. że dzięki mojemu zaangażowaniu u tych dzieci pojawi się uśmiech na twarzy...W akcji uszyte sercem brała udział również młodzież przebywająca w Klinice Psychiatrii Szpitala im. dr. Jurasza w Bydgoszczy. Dla nich była to także forma terapii - zauważa Izabela Maciejewska, dyrektor szkoły szpitalnej w Bydgoszczy- Zależy nam bardzo, aby włączyć dzieci i młodzież w realizację różnych zadań, które pozwolą im rozwijać umiejętności przydatne w życiu codziennym, które pozwolą nawiązać wiele kontaktów społecznych, a także dostrzegać potrzeby innych osób. Staramy się kształtować u nich prawidłowe postawy, uczyć otwartości, a także wypełnić czas nudy Szpitalnej.