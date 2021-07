Aplikacja z ofertami pracy, bon i tanie mieszkania. Porozumienie zapowiada

O wsparciu rodzin, projektach ekologicznych i reformie rynku pracy - mówili w Toruniu i w Bydgoszczy działacze Porozumienia, kilka dni po konwencji programowej partii Jarosława Gowina.

- Na wzmocnienie polskiego rynku pracy - w tym na cyfryzację - w puli Krajowego Planu Odbudowy przewidziano 52 mln euro – mówiła w Toruniu Iwona Michałek, wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii, przewodnicząca Konwencji Krajowej. - Chcielibyśmy, żeby ktoś kto szuka pracy, mógł ją znaleźć poprzez aplikację. Żeby nowe centra wspierania zatrudnienia – tak się będą nazywać - były otwarte nie tylko dla bezrobotnych, ale dla wszystkich, którzy są zmienić pracę i to wszystko ma się odbywać drogą elektroniczną – tłumaczyła.Z kolei założenia polityki mieszkaniowej Porozumienia Jarosława Gowina przedstawił w Bydgoszczy Dobromir Szymański, sekretarz okręgu 4. tej partii: - Zakłada ona między innymi bon mieszkaniowy nawet do 100 tys. zł dla rodziców z co najmniej trójką dzieci. Jest to również reforma spółdzielni mieszkaniowych, czyli uproszczenie procedur w spółdzielniach, a także reforma planowania przestrzennego oraz jeszcze większa cyfryzacja procesu budowlanego. Ale to są również tanie mieszkania w programie Porozumienia Jarosława Gowina oraz SIM-y, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe - sztandarowy program Ministerstwa Rozwoju, który polega na budowie mieszkań z niskim czynszem z możliwością dojścia do własności po kilkunastu latach najmu – tłumaczył.Przypomnijmy - w piątek wicepremier Jarosław Gowin uczestniczył w Toruniu w podpisaniu aktu notarialnego spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński".