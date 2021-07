Prof. Mieczysław Ryba, politolog, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że siły polityczne w Berlinie i w Brukseli robią wszystko, by zmienić rząd w Warszawie. - To są trudne czasy dla Prawa i Sprawiedliwości — uważa nasz rozmówca

- Wydaje mi się, że jest decyzja - to widać nawet w prasie i innych mediach niemieckich - o tym, żeby zrobić wszystko, żeby w sposób szybkich wymienić rząd w Warszawie. To jest, jak się wydaje, prosty cel. Nawet na kongresie PiS Jarosław Kaczyński o tym nie wprost, ale mówił. Czy to się uda? Nie wiem. To nie jest tak, że jeśli ktoś coś postanawia, to od razu to się dzieje - mówił w porannej Rozmowie Dnia prof. Mieczysław Ryba.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ