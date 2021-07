Słodka promocja: miód popłynął z dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

I już po pierwszym w tym roku miodobraniu w pasiece na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Pasieka liczy pięć uli, w każdym z nich mieszka ok. 40 tys. pszczół. - Traktujemy naszą akcję jako promocję pszczelarstwa, ekologii i zrównoważonego rozwoju - mówi marszałek Piotr Całbecki.

- Pokazujemy, że nawet w miastach, w centrach miast takich jak Toruń, Bydgoszcz, każdego właściwie miasta, jest miejsce i dla ludzi, dla zabytków, dla nowoczesności, ale również dla środowiska i dla pszczół - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.- Toruń jest miastem zielonym, miastem, które ma bardzo dużo urozmaiconych pożytków pszczelich, i to jest bardzo ważne dla pszczół. Dlatego pszczoły tutaj się dobrze czują. Miodobranie polega na tym, że wybieramy dojrzały miód w plastrach do transporterów, przewozimy to do pracowni, tam odwirowujemy i następnie konfekcjonujemy w słoikach, które dany klient sobie życzy - dodał Tadeusz Dusa, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.Pozyskany miód lipowy jest prezentem dla gości Urzędu Marszałkowskiego.