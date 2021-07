Policyjny nalot na Okolu. Narkotyki w szafce na buty i w rękawiczce

Bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali mieszkańca bydgoskiego Okola. 29-latek miał w mieszkaniu woreczki i zawiniątka z folii aluminiowej z ponad pół kilograma marihuany, a także amfetaminy i LSD. Narkotyki poukrywał w kilku miejscach.

Kryminalni podejrzewanego mężczyznę zastali w mieszkaniu. Funkcjonariusze po przedstawieniu powodu „wizyty” przystąpili do przeszukania lokalu. W pierwszej kolejności zajęli się pokojem podejrzanego. Policjanci szybko znaleźli woreczki, zawiniątka z folii aluminiowej oraz inne opakowania z zawartością suszu roślinnego oraz białego proszku. Na tym jednak nie koniec. Okazało się, że szafka na buty w przedpokoju oraz wisząca w tym samym pomieszczeniu kurtka czy leżąca na szafce rękawiczka to też „dobre” miejsca na ukrycie narkotyków.Wstępnie przeprowadzone badanie wykazało, że jest to łącznie 628 gramów marihuany, amfetaminy i LSD. Policjanci zabezpieczyli te substancje i przekazali je do laboratorium kryminalistycznego. W tym samym miejscu policjanci znaleźli jeszcze wagę elektroniczną, woreczki foliowe, telefon komórkowy oraz znaczną ilość gotówki. Przedmioty te są również dowodami w sprawie.Bydgoszczanin usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za tego typu przestępstwo może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator, po przesłuchaniu bydgoszczanina i zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. Sędzia po jego rozpatrzeniu aresztował 29-latka na 3 miesiące.