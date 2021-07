Robert Biedroń na Pikniku Europejskim we Włocławku. Fot. Agnieszka Marszał

Robert Biedroń spotkał się w niedzielne popołudnie z mieszkańcami Włocławka, by rozmawiać o przyszłości Polski po pandemii i miejscu kraju w Europie. Przekonywał, że Polacy powinni walczyć o to, by żyło się u nas tak, jak na Zachodzie.

Piknik Europejski z Robertem Biedroniem zorganizowano na przystani przy ul. Piwnej. Spotkanie miało formułę swobodnej rozmowy, pojawiło się na nim kilkadziesiąt osób. - Mamy się integrować - to mówi Lewica, jako najbardziej proeuropejska siła - z zachodem Europy. Mamy mieć w Polsce zachodnie standardy - drogi jak autostrady w Niemczech, takie pensje jak w Belgii, służbę zdrowia jak w Szwecji, powietrze takie jak w Hiszpanii i edukację jak w Finlandii. To są standardy o jakie powinniśmy walczyć - mówił Robert Bidroń.Piknik Europejski z Robertem Biedroniem zorganizowano na przystani przy ul. Piwnej. Spotkanie miało formułę swobodnej rozmowy, pojawiło się na nim kilkadziesiąt osób.