Dziś (03.07.) w Toruniu wielka promocja programu Profilaktyka 40 plus [wideo]

W sobotę (03.07.) o godzinie 11, w Toruniu rozpoczęło się spotkanie inaugurujące Program Profilaktyka 40 plus na terenie naszego województwa. - Będzie to także okazja do zrobienia bezpłatnych badań i rozmowy z lekarzami - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.