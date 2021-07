Ten konkurs przyciąga młodych do rzemiosła. Trzeba kuć żelazo póki gorące! [zdjęcia]

Złotnik - jubiler, elektryk, baca czy zegarmistrz - to niektóre zawody uwiecznione na pracach uczniów - uczestników ogólnopolskiego konkursu pn. „Jakie znasz zawody?”, organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Głównym celem konkursu była promocja zawodów rzemieślniczych. Dziś (02.07.) bydgoscy laureaci odebrali nagrody w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, organizator etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu.- Rzemiosło, praca wykonywana ręką ludzką jest solą tej ziemi, te zawody nie zginą pomimo uprzemysłowienia, pomimo cyfryzacji - Piotr Antoszewski, p.o. prezesa zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.- Są to potrzebne zawody. Oprócz tego, w tej chwili stawiamy duży nacisk na szkolenie dualne, branżowe, bo na rynku brakuje dobrych fachowców, specjalistów w różnych zawodach. Staramy się wypełnić tę lukę, która powstała przez reformę szkolnictwa, przez licea profilowane, itp. Mamy nadzieję, że poprzez promocje, przez konkursy docieramy do tych najmłodszych, którzy będą wybierali dla siebie zawody, ale także do ich rodziców, którzy może nie mają styczności z rodzinami rzemieślniczymi i nie wiedzą, na czym polega taka praca, bo być może są urzędnikami lub pracują w innych tego typu zawodach (...).Konkurs adresowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Najmłodsi tworzyli prace plastyczne, a uczniowie mogli przysyłać zdjęcia i filmy poświęcone wybranym przez siebie zawodom.- Zawodem, który wybrałam jest kowal wyrobów artystycznych - mówi Marta Pyszka. - Nagrałam film, który przedstawia, jak wygląda ten zawód. Myślałam o różnych zawodach, które w jakiś sposób już wyszły trochę z użytku, ale jednak jeszcze się o nich słyszy. I sobie pomyślałam, że przecież brama w jakiś sposób musi przecież powstać, więc kowal to dobry wybór (...).Więcej w materiale Tatiany Adonis.