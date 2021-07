Potrzebne nowe połączenia autobusowe w regionie. Apel do wojewody

Na Kujawach i Pomorzu brakuje połączeń autobusowych - uważa Krystian Wiśniewski z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Autokary 2020. Apeluje do wojewody o zaangażowanie w sprawę pozyskania środków rządowych na utworzenie nowych tras.

Chodzi m.in. o trasę Bydgoszcz - Chojnice przez Więcbork i Sępólno Krajeńskie czy też Bydgoszcz - Chełmno przez Unisław.- W związku z licznymi apelami mieszkańców oraz planowanym przez rząd naborem do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dofinansowaniem nowych linii, które miałyby powstać zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o zaangażowanie w tę sprawę. W piśmie wyjaśniliśmy jakie są potrzeby mieszkańców i wskazaliśmy również jakie linie są potrzebne. Na dziś numerem 1 jest to połączenie Bydgoszcz Chełmno - powiedział Krystian Wiśniewski.Jeżeli udałoby się uzyskać dofinansowanie, o którym w piśmie do wojewody apeluje stowarzyszenie, to nowe linie mogłyby ruszyć już we wrześniu.Poza wspomnianymi trasami Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych Autokary 2020 zauważa potrzebę uruchomienia linii Inowrocław - Radziejów i Kruszwica - Strzelno.