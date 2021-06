Niedostosowanie prędkości jazdy spowodowało groźnie wyglądającą kolizję. Kierująca autem przeżyła chwile strachu, gdy jej samochód wypadł z drogi i wylądował na dachu w rowie. Na szczęście, na strachu się skończyło.

Do zdarzenia doszło we wtorek (29.06.) około godz. 7:30 w Samszycach, na drodze wojewódzkiej nr 267. Kierująca bmw 20-latka na łuku drogi nie zapanowała nad autem, wpadła w poślizg i zjechała do rowu. Auto przewróciło się na dach. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. W trakcie zdarzenia była trzeźwa. Policjanci ukarali 20-latkę mandatem.