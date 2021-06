Jak Kujawy i Pomorze wykorzystują unijne środki? Zgodnie z harmonogramem

Członkowie sejmowej podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej wizytują woj. kujawsko-pomorskie. Byli w Bydgoszczy i Toruniu. Zapoznają się ze zrealizowanymi i planowanymi projektami.

Jak podkreśla przewodniczący podkomisji Kazimierz Gołojuch, Polska bardzo się zmienia od czasu wejścia do Unii Europejskiej.- To między innymi dostępność komunikacyjna, również inwestycje infrastrukturalne zostały wspaniale zrealizowane, także obiekty kubaturowe - filharmonie, opery - to wszystko, co jest związane z szeroko pojętą kulturą. W Bydgoszczy na przykład zwiedzaliśmy zabytkowy młyn [Młyny Rothera - dop. red.], który został zrewitalizowany - powiedział Kazimierz Gołojuch.W Toruniu członkowie podkomisji zobaczyli m.in. Dom Kopernika czy przebudowany plac Rapackiego. - Pokazujemy też inwestycje, które wsparte zostały z budżetu państwa - powiedział prezydent miasta Michał Zaleski.- To chociażby niedawno oddany do użytku basen przy ulicy Bażyńskich. To domena Torunia - umiemy sięgać po środki Unii Europejskiej, trafne wnioski, odpowiedzialne projekty i dobrze zrealizowane - podkreślił Michał Zaleski.- Jak dotąd wykorzystujemy środki unijne bardzo dobrze - dodaje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.- Nasze tempo realizacji jest zgodnie z harmonogramem. Czasami zarzuca się nam, że jesteśmy na końcu tabeli, ale my założyliśmy takie właśnie tempo. Inne regiony w tej chwili mają pustkę w kasie, my wciąż dysponujemy środkami, wydajemy je i tak długo będziemy to robić aż nie uruchomimy nowej perspektywy tak, aby zachować ciągłość - powiedział marszałek.