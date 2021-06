Konfederacja: „Stop segregacji sanitarnej”. Happening w Bydgoszczy

Przeciwko segregacji sanitarnej i za wolnym wyborem w kwestii szczepień manifestowali bydgoscy działacze Konfederacji. Happening z rozdawaniem ulotek informacyjnych odbył się na ulicy Mostowej w Bydgoszczy.

- Na osoby niezaszczepione wywierana jest presja. Wywiera ją wielu pracodawców, a przecież szczepionki są absolutnie dobrowolne. W żadnym wypadku nie zajmujemy stanowiska ani w jedną ani w drugą stronę, to jest zadanie dla lekarzy, wirusologów, inspektora sanitarnego, natomiast dopóki takie będzie prawo, to po prostu żądamy przestrzegania prawa, które ma być równe dla wszystkich - podkreślała Agata Fischer z Ruchu Narodowego.Jak dodał Damian Gastoł z bydgoskich struktur Konfederacji, to ugrupowanie jest aktualnie jedyną proobywatelską opcją polityczną.- Stajemy w obronie kobiet w ciąży, chorych dzieci, które nie mogą przyjąć szczepionki, a ze względu na obostrzenia tak naprawdę stają się obywatelami drugiej kategorii, tymczasem non-stop mieliśmy mówione: Nie dzielmy Polaków - powiedział Damian Gastoł.Jak podkreślili działacze, Konfederacja złożyła już w Sejmie projekt ustawy „Stop segregacji sanitarnej”, który zakłada, by nikt nie mógł być dyskryminowany ze względu na niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Drugim założeniem projektu jest zakaz wprowadzania wymogu ujawniania informacji o tym, czy ktoś się zaszczepił czy nie.