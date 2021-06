- Mamy kontrolę nad inwestycjami drogowymi - zapewnia wicemarszałek Sosnowski

Co się działo na sesji sejmiku 28 czerwca? Radni województwa dyskutowali o stanie realizacji inwestycji drogowych w naszym regionie. Przyjęli uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zdecydowali też o przekazaniu 100 tys. zł. podhalańskiej miejscowości Nowa Biała, gdzie doszło do tragicznego pożaru.

O aktualizację co kilka miesięcy sytuacji na drogach prosili radni. Jak mówił podczas dzisiejszej (28.06.) sesji wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski - najgorsze mamy już za sobą.- Porozliczaliśmy te inwestycje, które do tej pory nam nie wychodziły, i rzeczywiście wykonawcy zeszli, można powiedzieć, z frontu robót. Teraz wszystko wróciło do normy, mamy harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Na bieżąco kontrolujemy to, co na tych drogach się dzieje, co nie znaczy, że nie ma żadnych problemów. Inwestycje, które sprawiają największy trud to droga nr 548 z Wąbrzeźna do Stolna, droga 559 Kamień Kotowy - granice województwa, droga 265, która budowana jest już kilka lat, a ciągle jest nieskończona. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że pilnujemy harmonogramu. Mam nadzieję, że zgodnie z obietnicami, do 2023 roku mieszkańcy będą mogli jeździć po nowo wybudowanych dobrych drogach.Radny Roman Jasiakiewicz zwracał uwagę na drogę Białe Błota - Bydgoszcz, po której dobowo jeździ 30 tysięcy pojazdów.Więcej w materiale Adriany Andrzejewskiej - Kuras.