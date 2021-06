Inowrocław przystąpi do rządowego programu budowy mieszkań na wynajem. Jest zgoda radnych

Inowrocławscy radni zgodzili się na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski”. Przystąpienie do rządowego programu umożliwi budowę mieszkań na wynajem. Lokale będą dostępne dla osób, które zarabiają za mało, aby dostać kredyt hipoteczny, a jednocześnie za dużo, by liczyć na lokal komunalny.

- Liczę, że ten program, jeżeli zostanie zrealizowany, rozwiąże problem polityki mieszkaniowej w Inowrocławiu albo przynajmniej go zmniejszy. Miasto przy tym nie ponosi żadnych kosztów - mówił Dobromir Szymański, radny Porozumienia.- Na chłodno podchodzę do projektu tej uchwały. 5 lat temu zlikwidowano dobrze funkcjonujący program mieszkaniowy, z którego skorzystało mnóstwo inowrocławian. W ramach obiecano mieszkania w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Będę oczywiście głosował za, ale nie uwierzę w realizację tej inwestycji póki te bloki nie powstaną - powiedział Patryk Kaźmierczak, radny Koalicji Obywatelskiej.- Mam nadzieję, że będą to rozwiązania korzystne dla jakiejś części mieszkańców Inowrocławia. Jeśli choćby dla niewielkiej, to warto jest w to wchodzić, ale przestrzegam przed kreowaniem takiego wizerunku, że wejście do tego programu rozwiąże problemy mieszkaniowe. Absolutnie nie - powiedział Ryszard Brejza, prezydent INowrocławia.Radni zatwierdzili również nowe kary za jazdę bez biletu lub dokumentu upoważniającego do ulg w komunikacji miejskiej. 200-złotowy mandat umożliwi wpisanie pasażera na gapę do Krajowego Rejestru Długów.