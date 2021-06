Korytarze życia na kąpieliskach i dodatkowy sprzęt dla ratowników wodnych

W tym roku na kąpieliskach w regionie pojawią się „korytarze życia”. Specjalnie ustawione parawany umożliwiają ratownikom szybsze dotarcie do osoby, która potrzebuje pomocy i podjęcie akcji ratunkowej.

Korytarze życia będą funkcjonowały na wszystkich 39 strzeżonych plażach.- To 7-metrowe parawany od stanowiska ratowniczego do samego brzegu. Korytarz życia nie pozwala na rozłożenie się ewentualnych plażowiczów, w miejscu stanowiska ratownika i wyznacza drogę akcji ratowniczej. Dodatkowo każde kąpielisko otrzyma zestaw ABC, czyli maska, płetwy i fajkę. Ratownicy zostaną też wyposażeni w apteczki - nerki, gdzie będzie „pocket maska”, która służy do szybkiej wentylacji osoby podtopionej - powiedział Maciej Banachowski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Do tego opatrunki wodoodporne, nożyczki oraz koszulki, które będą wyróżniać ratownika z tłumu. Do tej pory kąpieliska dysponowały podstawowym sprzętem. Ten, który trafi do nich w tym roku będzie dodatkowy.Większość kąpielisk strzeżonych w regionie już jest otwartych, na pozostałych ratownicy pojawią się 1 lipca.