Istnieje moda rowerowa? Jak najbardziej! Na czasie są wstążki!

W weekend można było oznakować i naprawić oraz upiększyć swój rower. Zainteresowanym pomagali fachowcy.

W centrum handlowym Rondo w Bydgoszczy uruchomiono punkt, w którym można było dokonać przeglądu, poradzić się jak dbać i jak ozdobić swój rower, by jazda na nim byłą jeszcze większą przyjemnością niż zwykle. Co jest modne? - mówi Maja Dylczyk - organizator.– W tym sezonie najmodniejsze są ozdoby kwiatowe, więc można zrobić bukiecik, który przypniemy przy dzwonku. Jednak świetnie wyglądają kolorowe wstążki, które powiewają na wietrze i budzą podziw u przechodniów – dodała Maja Dylczyk.– Przede wszystkim rower trzeba wyczyścić. Umyć ramę, mieć podstawowy środek do smarowania łańcucha, musimy zadbać o napęd, hamulce, sprawdzić ciśnienie w oponach, to jest podstawa – powiedział Bartosz Baraniewicz.Na darmowy przegląd roweru i ozdobienie go można było zgłaszać się do godziny 17.00.