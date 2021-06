Rejs z Bydgoszczy do Berlina na desce SUP. Wszystko dla chorej Adelki

- Zrealizowane marzenia nie mają ceny, dlatego 23 czerwca rano ruszyłem samotnie na desce SUP z Bydgoszczy do Berlina. Dzięki temu zrealizuję swoje marzenie, ale też pomogę zrealizować marzenie małej Adelce - mówi Krzysztof Grzechowiak.

11-miesięczna dziewczynka cierpi na SMA typu 1 – śmiertelną chorobę, która zabija mięśnie. Dla Adelki jest jednak nadzieja, to terapia genowa kosztująca ponad 9 milionów złotych. W dramatycznym apelu na stronie zbiórki rodzice piszą: „Jesteśmy zrozpaczeni, bo nawet gdybyśmy sprzedali wszystko, sami nie damy rady zebrać tak potężnej sumy! Błagamy Cię, pomóż nam ratować Adelkę!”Więcej o Adelce przeczytać można tutaj: https://www.siepomaga.pl/adelka- Do przepłynięcia mam około 450 km. Za każdy pokonany kilometr wpłacę na konto zbiórki Adelki złotówkę. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób także dołoży się do zbiórki, wpłacając pieniądze na konto mojej skarbonki. Dodatkowo dzięki wsparciu projektu WyprawySUP, który współtworzę, dwie osoby, które dołożą się do zbiórki i wpłacą najwięcej zabiorę na czterodniową wyprawę na desce SUP po dolinie Biebrzy. - zapowiada Krzysztof Grzechowiak.- Gwarantuję, że będzie to niezapomniana wyprawa. Są to piękne rejony, a z perspektywy SUPa będą świetną przygodą. Trzecia osoba pod względem wpłaconej kwoty dostanie kubek podróżnika Stowarzyszenia Zielony Pelikan. Spośród pozostałych osób, które wpłacą min. 15 złotych wylosuję dwie osoby, które także zabiorę na wyprawę po dolinie Biebrzy. Wylosuję też jedną osobę, która otrzyma kubek.Będzie to wyprawa przygodowa, na której płyniemy z namiotem i całym ekwipunkiem na desce SUP (zapewniam deskę, wsparcie podczas wyprawy i powrót na miejsce startu, dojazd na miejsce i wyżywienie we własnym zakresie).Ostatni dzień wpłat to niedziela 4 lipca.