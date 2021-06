Księża z diecezji zmieniają parafie po dorocznych roszadach personalnych

Administrator Diecezji Bydgoskiej, bp. Wiesław Śmigiel zdecydował o przenosinach kilku księży - wikariuszy do innych parafii, natomiast trzech kapłanów seniorów przechodzi na emeryturę, w tym wieloletni proboszcz parafii pw. Św. ap. Piotra i Pawła na bydgoskim pl. Wolności, ks. Teodor Paradowski.

Na początek wskazanie pierwszych parafii dla księży neoprezbiterów. Z dniem 26 czerwcaks. Tymoteusz Białkowski został skierowany do parafii pw. św. Rocha w Złotowie, ks. Dariusz Lipiński został skierowany do parafii pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy.Jeśli chodzi o księży wikariuszy, ks. Andrzej Bartkowski z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy skierowany do parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią; ks. Andrzej Białczyk z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią skierowany do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy; ks. Sławomir Bromberek z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bydgoszczy skierowany do parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy; ks. Michał Polerowicz z parafii pw. św. Rocha w Złotowie skierowany do parafii pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy; ks. Ronald Ruks z parafii pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy skierowany do parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w BydgoszczyZ dniem 26 czerwca ks. Maciej Chmielewski mianowany został administratorem parafii pw. św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce Nowej, ks. Tomasz Dajczak administratorem parafii pw. Przemieniania Pańskiego we Władysławowie; ks. Zbigniew Ponichtera administratorem parafii pw. Świętej Rodziny w Bydgoszczy; ks. Ryszard Szymkowiak administratorem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w BydgoszczyOd 26 czerwca księża seniorzy przechodzą na emeryturę, a są wśród nich: ks. Teodor Paradowski z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy; ks. Michał Andrzejewski z parafii pw. Świętej Rodziny w Bydgoszczy; ks. Stanisław Karabasz z parafii pw. św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Dąbrówce NowejKs. Paweł Rybka (po ukończeniu nauki w Rzymie) skierowany został jako wikariusz do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bydgoszczy, a ks. Mateusza Nowaka (wiceoficjał Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej) skierowano do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.