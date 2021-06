Honorowe odznaki za tysiące godzin pracy przy pacjentach z COVID-19 [zdjęcia]

„Za zasługi dla ochrony zdrowia" - honorowe odznaki ministra zdrowia odebrali dziś (23.06.) z rąk wojewody pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Jurasza w Bydgoszczy. Rekordziści mają na koncie ponad 1600 godzin pracy przy pacjentach covidowych.

- I są to nie tylko lekarze i pielęgniarki - mówi dyrektor lecznicy, Jacek Kryś. - Na przykład pan, który odpowiadał za gazy medyczne w oddziałach izolacyjnych, czyli pracownik techniki, codziennie wchodził do sal i wymieniał butle.- Ponad 1000 godzin spędzonych tylko przy pacjencie z COVID - 19. Nigdy wcześniej nie pracowaliśmy właściwie w całym kombinezonie. Nigdy wcześniej nie musieliśmy się aż tak zabezpieczać - mówi Przemysław Podhajski, lekarz rezydent w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.- Bez państwa to, co się wydarzyło w naszym regionie, czyli jednak daliśmy odpór, a było bardzo trudno, to by się po prostu nie udało - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. - Bardzo dziękuję za państwa poświęcenie, to bardzo często poświęcenie również państwa rodzin, często bardzo długa rozłąka, ale i ryzyko.