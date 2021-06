To nie był papierowy zapał! Młodzież z Torunia zebrała mnóstwo makulatury

Prawie 260 ton papieru i tektury zebrali młodzi torunianie w czwartej edycji konkursu „Zbieramy makulaturę”. Odpady trafią do recyklingu, a dobry nawyk pozostanie. Prawie 13 tysięcy uczniów spisało się na medal! Pula nagród wyniosła 200 tys. złotych.

Najlepsze szkoły i przedszkola nagrodził dziś (23.06.) prezydent Michał Zaleski.- Jesteśmy ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu. Zebraliśmy 3 tony makulatury, w tym są stare gazety od dziadków, kartony po butach, stare sprawdziany. Z tego można zrobić nowe rzeczy. Trzeba zbierać makulaturę, bo wtedy ziemia będzie czystsza. Jak oszczędzamy kartki papieru, to będzie więcej drzew i powietrze będzie czystsze - mówiły dzieci.- Jestem babcia Matyldy. Pomagałam jej zbierać makulaturę. Gdy kończy się jeden konkurs, ja już zaczynam zbierać na kolejny...Zwycięzca za zajęcie I miejsca za łączną masę papieru i tektury otrzymuje 10 tys. zł, natomiast w przeliczeniu makulatury na jednego ucznia za I miejsce przewidziano nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Zwycięzcy są zobowiązani do przeznaczenia wygranej na zakup pomocy dydaktycznych, w które zostaną wyposażone sale lekcyjne.Na podium konkursu stanęła Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 3, ale pod względem masy surowców w przeliczeniu na jednego ucznia czy przedszkolaka, to liderem jest Przedszkole Miejskie nr 3, srebrny medal zdobywa Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino a brąz Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu.Więcej w materiale Michała Zaręby.