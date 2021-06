Przeszukiwali biblioteki, archiwa domowe, publiczne. I znaleźli bohaterów!

Wybrano zwycięzców XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej ,,Oni tworzyli naszą historię". Laureatów nagrodzono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. - Prace były znakomite - ocenia prof.dr hab.Wojciech Polak, przewodniczący jury konkursu.

- Wyjątkowa postać profesor Elżbiety Zawackiej, kurierki Armii Krajowej i jedynej kobiety wśród cichociemnych zasługuje na upamiętnienie. Konkurs jej imienia ma zarażać młodych ludzi pasją dokumentowania historii, skłonić ich do rozwijania wiedzy historycznej o regionie, dokumentowania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, zdjęć i pamiątek z domowego archiwum. Nauczycieli chcemy zachęcić w ten sposób do krzewienia wiedzy o historii regionu – podsumowuje marszałek Piotr Całbecki.Do konkursu można było nadsyłać prace w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej o tematyce: „O ludziach”, „O wydarzeniach”, „Album rodzinny”, „Oblicza codzienności” lub „Powrót Pomorza do macierzy”. Prace oceniane były w dwóch kategoriach: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. W pierwszej kategorii nadesłano 15 prac, zaś w drugiej 28.Kapituła konkursu pod przewodnictwem profesora Wojciecha Polaka przyznała następujące nagrody:W kategorii uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych:• I miejsce – Michał Kozicki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie (powiat toruński)• II miejsce – Monika Kaniewska, Miejski Zespół Szkół w Radziejowie• III miejsce – Julia Szeląg, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Toruniu, która swoją pracę poświęciła porucznikowi Józefowi Żurkowi, zmarłemu w 2018 roku kombatantowi odznaczonemu marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.W kategorii uczniowie liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych:• I miejsce – Sebastian Rejewski, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim (w powiecie brodnickim)• II miejsce – Daria Jankowska, Zespół Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu• III miejsce – Urszula Skoczylas, Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.Lista laureatów i wyróżnionych.Laureaci i wyróżnienie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe: za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach – o wartości do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Nagrody rzeczowe otrzymały także szkoły, których uczniowie zwyciężyli w obu kategoriach, oraz nauczyciele – opiekunowie autorów zwycięskich prac.Organizatorem tegorocznej trzynastej edycji konkursu był Urząd Marszałkowski we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskim AK, Wojskowej Służby Polek w Toruniu, Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.