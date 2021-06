Składowisko starych opon, aerozoli i elektroniki. 41-latek miał to na posesji

Na terenie posesji, należącej do 41-letniego mężczyzny, znajdowało się m.in. ponad pół tysiąca zużytych opon/fot. Pixabay

Policjanci wykryli koło Janikowa (powiat inowrocławski) nielegalne składowisko odpadów - m.in. opon, podkładów kolejowych, pojemników po aerozolach i części elektronicznych .

Funkcjonariusze z inowrocławskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją uzyskali informację, że w jednej z miejscowości gminy Janikowo może znajdować się nielegalne składowisko odpadów. Pojechali na miejsce i przeprowadzili lustrację posesji.- Na terenie posesji, należącej do 41-letniego mężczyzny, znajdowało się ponad pół tysiąca zużytych opon, 73 podkłady kolejowe oraz 10 tzw. big bagów z pojemnikami po aerozolach i częściami elektronicznymi. Policjanci ustalili, że składowisko jest nielegalne, a zgromadzone materiały mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku - relacjonuje Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.Właściciel posesji usłyszał zarzuty karne i został objęty dozorem. Prowadzone jest śledztwo. Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie wartości 80 tys. zł. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.