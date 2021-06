Policja szuka świadków tragicznego wypadku pod Toruniem

Są plany niwelowania szkód wyrządzonych przez kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Obejmują one m.in. Kujawy, gdzie przez lata ubywało wody.

100 razy interweniowali we wtorek strażacy w woj. kujawsko-pomorskim z powodu burz i opadów deszczu. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zalanych piwnic czy obalonyc ...

Reprezentanci samorządów terytorialnych wszystkich szczebli uczestniczący w odbywającym się we wtorek (22 czerwca) w Toruniu wojewódzkim Forum Samorządowym pr ...

2021-06-22, godz. 16:01

W poniedziałek (21.06.) około 15, w Żołędowie doszło do tragicznego zdarzenia. Według zgłoszenia, do stawu wpadł mężczyzna. Do akcji pojechali strażacy ze Spe ...

» więcej