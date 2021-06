Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Jaki termin ważności ma bon turystyczny?

Gościem audycji „Popołudnie z nami" Polskiego Radia PiK była prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a rozmawialiśmy m.in. o emeryturach i o bonach turystycznych.

Michał Jędryka: W mediach pojawiała się informacja, że jeśli ktoś chce i może przejść na emeryturę, to najlepiej zrobić to w lipcu. Czy to prawda?

Gertruda Uścińska

: Rzeczywiście informujemy na salach obsługi klientów, a także w wypowiedziach publicznych, że mamy w tej chwili nierozwiązaną sprawę waloryzacji czerwcowej, tej oczywiście kwartalnej - bo roczna waloryzacja jest już dokonana, czyli kapitał emerytalny, który zgromadziliśmy w ubiegłym roku według stanu na styczeń tego roku, właśnie w ubiegłym tygodniu zwaloryzowaliśmy (...). Natomiast mamy tę lukę w regulacjach od bardzo dawna, od wielu lat, że jeśli przechodzimy na emeryturę to należy się nam jeszcze ta waloryzacja kwartalna i ona nie jest załatwiona za miesiąc czerwiec. Dlatego warto skontaktować się z doradcą emerytalnym, jeżeli jest to taka sytuacja, że trzeba przejść na emeryturę w czerwcu, i z doradcą przeanalizować swoją sytuację (...) - radzi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, gość audycji „Popołudnie z nami".Szczegóły w materiale Michała Jędryki.