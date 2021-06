Popierają budowę parkingu Park&Ride. „Ale trzeba zadbać o transport publiczny”

Są na „tak", choć mają kilka uwag - działacze Lewicy popierają plany dotyczące budowy parkingu Park&Ride przy pętli Przylesie w bydgoskim Fordonie.

Ideą takich parkingów jest wyprowadzanie samochodów z centrum miasta. - Jeśli przedsięwzięcie zostanie prawidłowo przeprowadzone, a władze miasta dotrzymają obietnic - m.in. dotyczących mniejszej wycinki drzew, to inwestycja może przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście - mówili na konferencji Michał Wysocki, Renata Biernacka i Rafał Wąsowicz. - Aby ten parking funkcjonował i spełniał swoje zadanie, musi w mieście prawidłowo funkcjonować transport publiczny. Prawidłowo, czyli musi być dostępny, szybki i wygodny - wtedy te parkingi będą miały sens – tłumaczyli.Apelowali do władz Bydgoszczy, aby bardziej zadbały o transport publiczny. Jednocześnie przestrzegali przed budową tego typu parkingów w centrum miasta. - W takich miejscach parkingi powodują tylko i wyłącznie ogromne korki oraz większe zanieczyszczenie miasta – mówili.