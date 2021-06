Sześć razy w miniony weekend płonęły lasy na terenie Kujaw i Pomorza. Leśnicy apelują - bądźmy ostrożni. Wysokie temperatury sprawiają, że wystarczy iskra, niedopałek papierosa czy szklana butelka.

- Dziewięć na dziesięć pożarów powoduje działanie człowieka - mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Co zatem zrobić, kiedy wybieramy się do lasu? Absolutnie nie używać ognia - ani w lesie, ani na terenach do 100 m od lasu. Nie powinniśmy w związku z tym rozpalać ogniska, ani grillować, oczywiście nie powinniśmy palić papierosów czy używać jakiegokolwiek otwartego ognia.Od początku roku w naszym regionie doszło do 31 pożarów lasu na prawie 2 hektarach powierzchni.