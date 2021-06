Ale podwyżka! Mieszkańcy tej gminy zapłacą 100% więcej za wywóz śmieci

Nowa cena odwiązywać będzie od sierpnia. Fot. Archiwum

Tanio już było, teraz będzie drogo i to o prawie 100 procent. Chodzi o cenie za wywóz śmieci. Mieszkańcy gminy Jeżewo będą płacić teraz 22 zł za osobę a nie jak wcześniej 12 złotych.

– Panie to tak nie powinno być od razu 100%! Jakiś tam procent to tak, ale nie od razu 100%! – mówił jeden z mieszkańców.



– Opłaty w naszej gminie za gospodarkę odpadami komunalnymi wzrosną. Nie mamy zbytnio wpływu na stawki, które proponujemy mieszkańcom. Od zeszłego roku obowiązują nowe przetargi i w tej chwili gminy płacą już za tonę. Gmina nie może nic do systemu dokładać. Jeśli w przetargu wychodzi 22 zł, to taką kwotę musimy odbierać od mieszkańców – mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.



