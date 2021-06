Temperatura w Kujawsko-Pomorskiem osiągnie w poniedziałek prawie 33 stopnie! Taką temperaturę IMGW prognozuje dla Bydgoszczy i Torunia o godz 17:00. Czeka nas również tropikalna noc, ale we wtorek ma nastąpić ochłodzenie.

Pojawi się znacznie więcej opadów deszczu oraz burz, z opadami gradu i wiatrem. W nocy z poniedziałku na wtorek aktywne burze, które pojawią się na zachodzie kraju, przemieszczą się nieco na wschód, obejmując swym zasięgiem m.in. Wielkopolskę, Opolszczyznę i Górny Śląsk. Do naszego regionu dotrą we wtorek. W ich trakcie opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Od piątku w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza nie przekroczy 30°C.