Kurator Marek Gralik: „Wielu uczniów ma depresję i zaburzenia psychiczne”

Pogorszenie stanu psychicznego i fizycznego, wzrost masy ciała, a nawet pogorszenie wzroku. – To wszystko z naszymi uczniami zrobiła pandemia – wyliczał na antenie Polskiego Radia PiK Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

Gość Rozmowy Dnia stwierdził, że będzie potrzebna kompleksowa pomoc.– Brak możliwości bycia razem, brak zajęć integracyjnych, wyjść do instytucji kultury, zielone szkoły - tego wszystkiego nie było, już nie mówiąc o bezpośrednich kontaktach w czasie przerw. W związku z tym faktycznie odnotowywana jest duża liczba uczniów, którzy mają wręcz depresję, albo zaburzenia psychiczne. Czy będzie dla nich pomoc? Zakłada się, że tak, ta pomoc już jest oferowana przez szkoły, to wsparcie pedagogiczno-psychologiczne jest bardzo potrzebne, natomiast potrzebne jest wsparcie lekarzy psychiatrów, a kolejki do nich są bardzo długie. Zdrowie fizyczne również ucierpiało, lekcje WF online nie zmuszały do ruchu, ruchu było bardzo mało. Wszystko to sprawiło, że mamy do czynienia ze zwiększeniem wad postawy – powiedział Marek Gralik.