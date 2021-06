Nocny wypadek na S10 koło Zielonki pod Bydgoszczą. Najechanie? [zdjęcia]

W nocy kilkanaście minut po godzinie 23, na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych na drodze S10 na wysokości Zielonki.

Do akcji wysłani zostali strażacy z Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Bydgoszczy oraz OSP Białe Błota. Na miejscu okazało się, że doszło do najechania na tył pojazdu poprzedzającego. Siła uderzenia obróciła jedno z aut o 180 stopni. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej i trafiły do szpitala.Rannymi zaopiekowali się Ratownicy Medyczni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło na pasie ruchu w kierunku Białych Błot. Na czas działań służb ruch na tej nitce S10 był wstrzymany. Policjanci już od węzła w Stryszku kierowali kierowców na objazdy.