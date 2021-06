Toruń ma nowego Króla Kurkowego. Przemarsz przez toruńską starówkę [wideo]

Intronizacja Króla Kurkowego odbyła się w niedzielę na Rynku Staromiejskim. Uroczystość wieńczyło strzelanie świętojańskie i poprzedzała Święto Miasta.

- To tradycja średniowieczna. Co roku wcześniej spotykamy się na turnieju strzeleckim, w tym roku zwycięzcą i Królem Kurkowym na najbliższy rok został nasz brat Wojciech Zajkowski - opowiada Leszek Polak, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.- Czuję się bardzo dobrze, jest to zaszczytny tytuł. Dawniej było tak, że Król był bardzo ważną osobą w mieście - dostawał przywileje, nie płacił podatku, dostawał też możliwość warzenia piwa – dodaje Wojciech Zajkowski.Na koniec uroczystości, tradycyjnie już Kurkowe Bractwo Strzeleckie złożyło kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a następnie wraz z orkiestrą przemaszerowało przez toruńską starówkę. Kurkowe Bractwo Strzeleckie powstało w Toruniu w 1352 roku. II wojna światowa przerwała jego działalność, jednak w 1999 roku Bractwo zostało reaktywowane.