Pożar samochodu na drodze do Piecek. Dwie osoby ranne w szpitalu

Do zdarzenia doszło na drodze lokalnej prowadzącej do jeziora Jezuickiego/fot. Bydgoszcz998

W niedzielę około godz. 10.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze auta osobowego na drodze do podbydgoskich Piecek. Samochód wcześniej uderzył w drzewo.

Do akcji natychmiast wysłane zostały zastępy straży pożarnej z Bydgoszczy, OSP Nowa Wieś Wielka i Brzoza, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja.- Do zdarzenia doszło na drodze lokalnej prowadzącej do jeziora Jezuickiego i popularnej latem miejscowości Piecki. W wyniku uderzenia w drzewo dwie osoby trafiły do szpitala - relacjonują strażacy.Na czas działań droga była zablokowana, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.