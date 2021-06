Prokurator Katarzyna Kwiatkowska i sędzia Paweł Juszczyszyn w Bydgoszczy

Spotkanie z prokurator Katarzyną Kwiatkowską i sędzią Pawłem Juszczyszynem zorganizował w piątek (18.06.) bydgoski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Spotkanie w amfiteatrze przy ulicy Grodzkiej zgromadziło przedstawicieli zawodów prawniczych.

Sędzia Kwiatkowska, która jest prezesem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, opowiadała jak dotkliwe konsekwencje ponoszą prokuratorzy, którzy krytycznie odnoszą się do rozwiązań, które - ich zdaniem - zmierzają do upolitycznienia prokuratury.- Wobec prokuratorów inicjowane są postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne, nie tylko za wypowiedzi medialne, ale chociażby za udział w marszu tysiąca tóg, czy też udział w manifestacjach organizowanych w obronie zasady trójpodziału władzy, czy też szeroko rozumianej praworządności - mówiła w Bydgoszczy Katarzyna KwiatkowskaJako przykład represji, które stosuje się wobec niepokornych prokuratorów, prokurator Kwiatkowska podała m.in. tzw. delegacje, czyli wysyłanie ich bez uzasadnienia do jednostek niższego szczebla, z dala od miejsc zamieszkania.