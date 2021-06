Dr Rajewski: w upały nie ma przeciwskazań do szczepienia bądź jego odwlekania

- Pogoda nie powinna stanowić przeciwskazania do szczepienia, do jego zaniechania czy odwlekania. Upały też nie są takim przeciwskazaniem. Najlepsza jest taka szczepionka przeciw COVID-19, którą przyjmiemy jak najszybciej – podkreśla dr Paweł Rajewski, specjalista chorób zakaźnych.

W ramach profilaktyki szczepiennej w okresie letnim dr Rajewski zalecił odpowiednie nawadnianie. - Najlepiej pić wodę niegazowaną. Czasami występuje po szczepieniu gorączka, więc gdy zapomnimy o wodzie, a do tego nałożą się gorąco i podwyższona temperatura ciała, to znacznie łatwiej się odwodnić. Po szczepieniu może występować także ból w miejscu podania. Dlatego w upalne dni nie powinniśmy po przyjęciu szczepionki pracować fizycznie w słońcu. Unikajmy tego – wyjaśnił specjalista chorób zakaźnych.Zdaniem dr Rajewskiego na 1-2 dni po szczepieniu warto także zrezygnować z kąpieli słonecznych. - U niewielkiego procenta osób może wystąpić jakaś forma fotoreakcji. Warto więc zminimalizować takie ryzyko. Nie generujmy więc objawów, które może wywołać praca na słońcu, czy odwodnienia. Mogą się one nałożyć na odczyn poszczepienny. Nie sterujmy jednak szczepieniami, patrząc na prognozy pogody czy fakt, że zaraz będzie weekend. Wiele osób unika szczepień w piątki, bo nie chce się źle czuć w sobotę lub niedzielę. To absurdalne podejście. Chodzi o ochronę przed ciężką chorobą, więc 2 czy 3 dni większej higieny w naszym życiu na pewno nikomu nie zaszkodzi – podsumował ekspert.