Toruńscy radni zagłosowali. Michał Zaleski z absolutorium

Prezydent Torunia Michał Zaleski z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Uchwały jednogłośnie przegłosowali toruńscy radni.

– Nie wstydzę się swoich słabości, łez, wtedy kiedy było trudno mówić o tym co przed nami. Kiedy strach był czymś co było immanentną częścią myślenia o przyszłości, na szczęście byliśmy razem. Spotkania zdalne prowadziły do mądrych i odpowiedzialnych decyzji – powiedział Michał Zaleski.– Zmniejszyły się znacznie dochody miasta, były niespodziewane wydatki, wiele inwestycji zostało odłożonych w czasie. Należy uznać, że prezydent wykonał skutecznie budżet w czasach zawirowań i zmian – powiedział Bartłomiej Jóźwiak, radny Koalicji Obywatelskiej.– Wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok nie może być ocenione inaczej niż pozytywnie. Udało się zmniejszyć deficyt budżetowy o aż 102 mln zł. – mówił Wojciech Klabun, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość.W czwartek głos w dyskusji on-lnie mogli zabrać mieszkańcy. Uwagi dotyczyły między innymi wycinki starych drzew i wypadków na toruńskich ulicach.